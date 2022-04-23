В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе

Подозреваемый в организации взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф был задержан в Афганистане.

Подозреваемый в организации взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф был задержан в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местную полицию.

Взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе в провинции Балх произошел в четверг во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города.

Напомним, что число погибших при взрыве достигло 33, число пострадавших - 43.

Агентство Франс Пресс отметило, что террористическая группировка “Исламское государство” (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв.

“Ключевой член ИГИЛ в Балхе Абдул Хамид Сангарйяр был задержан силами безопасности в ходе специальной операции в районе Чахар Болак провинции Балх”, - заявил представитель полиции провинции.