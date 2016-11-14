В Афганистане задержали боевика, причастного к нападению на консульство ФРГ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана сообщили о задержании одного из боевиков, совершивших нападение на консульство ФРГ в городе Мазари-Шариф, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Силы безопасности распространили фотографию подозреваемого, однако не сообщили дополнительной информации о задержанном.

На прошлой неделе атаку на немецкое консульство при помощи заминированного автомобиля совершили боевики радикального движения "Талибан".

После первого взрыва рядом с отелем Mazar Hotel, который немецкие дипломаты использовали как консульство, второй мощный взрыв прогремел уже внутри здания. После этого на улице возле здания началась перестрелка.

В ходе нападения погибли шесть человек, многие получили ранения. Представитель талибов заявил, что нападение является ответом на действия американской авиации в провинции Кундуз, где 3 ноября в результате бомбардировки погибли более 30 мирных жителей.