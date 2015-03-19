​В Афганистане забили камнями женщину

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Полиция Афганистана сообщила, что в Кабуле толпа забросала камнями и избила до смерти женщину из-за подозрений в том, что она сожгла несколько копий Корана.

Как передает Report со ссылкой на BBC, свидетели говорят, что на месте убийства была полиция.

Местный представитель правоохранительных органов рассказал ББC, что полиция все равно ничего не смогла бы сделать, чтобы остановить разъяренную толпу.

Женщине было около 30 лет.