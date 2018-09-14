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    В Афганистане за сутки уничтожено около 70 боевиков

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 67 боевиков были ликвидированы за последние сутки в Афганистане в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС страны в разных провинциях, сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLO News.

    Министерство обороны Афганистана сообщает, что за последние 24 часа афганские национальные силы обороны и безопасности провели 12 совместных наступательных операций и операций по зачистке, подразделения специального назначения выполнили 114 специальных заданий, а воздушные силы Афганистана нанесли 12 ударов по позициям повстанцев в разных частях страны.

    В результате этих операций были убиты 67 боевиков, 28 получили ранения. Также в ходе операций было уничтожено оружие боевиков.

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