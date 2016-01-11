В Афганистане за сутки ликвидированы около 50 боевиков ИГИЛ

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 боевиков террористической группировки "ИГИЛ" ликвидированы за сутки в восточноафганской провинции Нангархар в столкновениях с членами конкурирующей группировки "Талибан" и в результате авиаударов, передает в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на заявление афганского министерства обороны, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Афганские военные убили 11 боевиков ИГИЛ в районе Кот, еще 12 исламистов были ликвидированы беспилотником США в районе Ачин, уточнил представитель минобороны Мохаммад Радманиш. Представитель полиции Нангархара Хазрат Хусейн Машрикивал сообщил, что 13 членов ИГ были убиты в столкновениях с боевиками "Талибан". По его словам, на прошлой неделе талибы начали вести активные боевые действия против ИГ.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась.