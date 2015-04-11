В Афганистане за сутки ликвидированы не менее 19 боевиков

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Войска Афганистана за минувшие сутки ликвидировали как минимум 19 боевиков радикального движения "Талибан" на территории страны в ходе серии спецопераций. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

"Операции проводились в провинциях Герат, Хост, Вардак, Гильменд, Сари-Пуль, Тахар, Фарьяб и Джаузджан, в результате 19 вооруженных боевиков движения "Талибан" были убиты, еще один арестован национальными силами безопасности Афганистана", - говорится в заявлении МВД. Информация о погибших среди военных не поступала.

По данным министерства, военным также удалось обнаружить и изъять легкое и тяжелое вооружение, а также 1700 килограмм самодельных взрывных устройств.