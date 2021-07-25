О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афганистане за сутки ликвидировали 175 талибов

В Афганистане за сутки ликвидировали 175 талибов Силы безопасности и армия Афганистана уничтожили за прошедшие сутки по меньшей мере 175 боевиков радикального движения "Талибан", еще 84 получили ранения.
Другие страны
25 июля 2021 г. 11:37
В Афганистане за сутки ликвидировали 175 талибов

Силы безопасности и армия Афганистана уничтожили за прошедшие сутки по меньшей мере 175 боевиков радикального движения "Талибан", еще 84 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны страны.

Согласно его данным, боевые операции были проведены в провинциях Нангархар, Пактика, Логар, Газни, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Саманган, Сари-Пуль, Гильменд, Бадахшан, Кундуз и Баглан.

Отмечается, что силы безопасности обнаружили и обезвредили девять самодельных взрывных устройств, установленных радикалами на дорогах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 175 Taliban militants killed in Afghanistan

Самое важное

Зарубежные журналисты посетили Агдам
ФотоЗарубежные журналисты посетили Агдам
24 июля 2021 г. 16:20
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Журналист из Колумбии: Ракетные удары по Гяндже - настоящее зверство - ВИДЕО
ФотоЖурналист из Колумбии: Ракетные удары по Гяндже - настоящее зверство - ВИДЕО
24 июля 2021 г. 12:11
Колумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​
ФотоКолумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​
24 июля 2021 г. 11:19
На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки
На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки
23 июля 2021 г. 22:12
Арестован экс-начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву
Арестован экс-начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву
23 июля 2021 г. 21:47
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
23 июля 2021 г. 17:24
Послание президента армянам и их покровителям - КОММЕНТАРИЙ
Послание президента армянам и их покровителям - КОММЕНТАРИЙ
23 июля 2021 г. 17:01
Керим Велиев назначен начальником Генштаба ВС Азербайджана
Керим Велиев назначен начальником Генштаба ВС Азербайджана
23 июля 2021 г. 16:14
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
23 июля 2021 г. 06:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi