В Афганистане за сутки из-за COVID-19 скончался 21 человек

Общее число зараженных коронавирусом превысило 35 тыс.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 35 тысяч, более тысячи человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на Минздрав страны.

По данным Минздрава, общее число случаев заражения в стране достигло 35 070, скончались 1 115 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки медики в Афганистане зарегистрировали 76 новых случаев заражения, 21 человек скончался. Отмечается, что за все время после заражения выздоровели 22 881 человек.