В Афганистане за неделю уничтожено более 300 боевиков

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 302 вооруженных боевика уничтожены за неделю в результате операций в различных районах Афганистана.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны исламской республики, передает агентство "Синьхуа".

"В общей сложности 302 боевика были убиты, 187 получили ранения, еще 28 захвачены в плен в Афганистане за последние семь дней", - отмечается в документе. Согласно данным Минобороны, военнослужащие армии Афганистана совместно с подразделениями полиции и других сил безопасности провели 111 операций, в ходе которых также было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 66 противотанковых мин и взрывных устройств.

Данных о жертвах и пострадавших со стороны силовиков не приводится, отмечает агентство.