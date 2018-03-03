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    В Афганистане за неделю уничтожено более 300 боевиков

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 302 вооруженных боевика уничтожены за неделю в результате операций в различных районах Афганистана.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны исламской республики, передает агентство "Синьхуа".

    "В общей сложности 302 боевика были убиты, 187 получили ранения, еще 28 захвачены в плен в Афганистане за последние семь дней", - отмечается в документе. Согласно данным Минобороны, военнослужащие армии Афганистана совместно с подразделениями полиции и других сил безопасности провели 111 операций, в ходе которых также было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 66 противотанковых мин и взрывных устройств.

    Данных о жертвах и пострадавших со стороны силовиков не приводится, отмечает агентство.

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