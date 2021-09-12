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В Афганистане возобновились бои между ополчением и талибами

В Афганистане возобновились бои между ополчением и талибами Боестолкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в северной провинции Баглан.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 17:21
В Афганистане возобновились бои между ополчением и талибами

Боестолкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в северной провинции Баглан.

Как передает Report, об этом сообщил близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе.

"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", - указал собеседник агентства, добавив, что в настоящий момент столкновения еще продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda yenidən “taliblər”lə müqavimətçilər arasında döyüşlər başlayıb

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