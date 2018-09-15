В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении боевиков на КПП

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В результате нападения группы боевиков на три КПП в афганской провинции Забуль на юге страны погибли восемь полицейских.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

Как заявил официальный представитель губернатора провинции Гуль Ислам Сияль, еще трое полицейских получили ранения в результате атаки.

По данным телеканала, ответственность за атаки взяло на себя террористическая группировка "Талибан".