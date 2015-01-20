В Афганистане восемь человек погибли при подрыве микроавтобуса на фугасе

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Восемь мирных жителей погибли в Афганистане в результате подрыва микроавтобуса на заложенном у дороги фугасе. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил вице-губернатор провинции Газни Мохаммад Али Ахмади.

По его словам, теракт был совершен на шоссе в уезде Джагури. В результате теракта погибли восемь человек, в том числе одна женщина и ребенок.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но обычно такой тип фугасов используют талибы в ходе вооруженных вылазок против афганских и иностранных спецслужб.

Согласно последнему докладу миссии ООН в Афганистане, в январе-ноябре 2014 года 3188 мирных жителей погибли и 6429 получили ранения в результате боев афганской армии и войск международной коалиции против боевиков исламского движения "Талибан", что на 19 процентов выше показателей аналогичного периода 2013 года.