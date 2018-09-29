В Афганистане военный вертолет совершил жесткую посадку, есть раненые

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Военный вертолет Афганистана совершил жесткую посадку в центральной афганской провинции Парван, несколько человек получили ранения, могут быть погибшие, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает представитель губернатора провинции Вахиди Шакар, инцидент произошел около 2 часов ночи (01.30 по Баку). По меньшей мере восемь представителей вооруженных сил Афганистана получили ранения или скончались в результате происшествия, точных данных не сообщается.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.