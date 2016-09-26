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    В Афганистане военные освободили более 100 человек из тюрьмы "Талибана"

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Отряды специального назначения армии Афганистана освободили более 100 человек из тюрьмы, находившейся под контролем радикального движения "Талибан" в провинции Гильменд, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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