В Афганистане военнослужащий США погиб при выполнении боевого задания

Военнослужащий США погиб в Афганистане в четверг.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает командование международной операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.
Подробности происшествия и личность погибшего не разглашаются "до уведомления ближайших родственников". Уточняется лишь, что военнослужащий был убит при "выполнении боевого задания" в четверг.
На прошлой неделе также в ходе выполнения боевого задания были убиты двое американских военных.
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