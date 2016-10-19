В Афганистане военнослужащие НАТО подверглись обстрелу, есть погибшие и раненые

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В результате огня, открытого неизвестным в военной форме афганской армии по военнослужащим международных коалиционных сил, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел в Кабуле.

Отметим, что 31 декабря 2014 года возглавляемая НАТО коалиция объявила о завершении своих полномочий.

С 1 января 2015 года НАТО держит в Афганистане для невоенных операций более 12 000 военнослужащих.