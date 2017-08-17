В Афганистане во время операции против ИГ погиб американский военный

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащий США погиб в среду на востоке Афганистана в ходе боевых действий против террористической группировки ИГ.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает штаб операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО.

"Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения и были эвакуированы в госпиталь.

Другие подробности в штабе НАТО не сообщают.