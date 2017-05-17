В Афганистане вблизи здания гостелерадиокомпании прогремел взрыв - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Взрыв раздался неподалеку от здания гостелевидения в Джелалабаде, на которое было совершено нападение, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

Представитель губернатора провинции Атаулла Хогиани подтвердил агентству Reuters, что группа вооруженных людей проникла в здание государственного телеканала Афганистана в Джелалабаде.

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10:50

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Совершено вооруженное нападение на здание гостелерадиокомпании Афганистана в городе Джелалабаде на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News, идет столкновение между напавшими и силами безопасности.

Нападение произошло сегодня в районе 10.00 по местному времени в административном центре провинции Нангархар. В этом же районе расположены административные здания провинции.