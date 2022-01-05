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В Афганистане в возрасте 144 лет скончался самый пожилой житель страны

В Афганистане в возрасте 144 лет скончался самый пожилой житель страны В Афганистане в провинции Саманган в возрасте 144 лет скончался самый пожилой житель страны.
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5 января 2022 г. 10:58
В Афганистане в возрасте 144 лет скончался самый пожилой житель страны

В Афганистане в провинции Саманган в возрасте 144 лет скончался самый пожилой житель страны.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Мавлави Мухаммад Амин Тотор скончался накануне в уезде Руйи Ду Аб на севере страны, сообщило Национальное телевидение Афганистана.

Мухаммад Амин Тотор, известный как "мавлави Великий", был одним из известных ученых и старейшин страны. 90 лет назад во время правления Амануллы Хана он окончил медресе Деобанд в Индии и пережил 15 правительств. По словам родственников, мавлави Мухаммад Амин был женат четыре раза и за свою жизнь видел несколько поколений своих детей.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın ən yaşlı sakini 144 yaşında vəfat edib

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