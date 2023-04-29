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В Афганистане в результате взрыва снаряда погибли пятеро детей

В Афганистане в результате взрыва снаряда погибли пятеро детей Пятеро детей погибли и двое ранены в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 02:22
В Афганистане в результате взрыва снаряда погибли пятеро детей

Пятеро детей погибли и двое ранены в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

Согласно данным департамента здравоохранения провинции, возраст погибших и раненых не превышает 12 лет.

Пострадавшие доставлены в больницу Кабула. Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ЮНИСЕФ, в 2022 году более 700 детей были убиты или покалечены в Афганистане из-за неразорвавшихся боеприпасов. Афганские дети часто гибнут, играя с боеприпасами или собирая металлолом.

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