В Афганистане в результате взрыва снаряда погибли пятеро детей

Пятеро детей погибли и двое ранены в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак.

Пятеро детей погибли и двое ранены в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

Согласно данным департамента здравоохранения провинции, возраст погибших и раненых не превышает 12 лет.

Пострадавшие доставлены в больницу Кабула. Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ЮНИСЕФ, в 2022 году более 700 детей были убиты или покалечены в Афганистане из-за неразорвавшихся боеприпасов. Афганские дети часто гибнут, играя с боеприпасами или собирая металлолом.