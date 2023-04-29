В Афганистане в результате взрыва снаряда погибли пятеро детей

Пятеро детей погибли и двое ранены в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак.
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Согласно данным департамента здравоохранения провинции, возраст погибших и раненых не превышает 12 лет.
Пострадавшие доставлены в больницу Кабула. Обстоятельства инцидента выясняются.
По данным ЮНИСЕФ, в 2022 году более 700 детей были убиты или покалечены в Афганистане из-за неразорвавшихся боеприпасов. Афганские дети часто гибнут, играя с боеприпасами или собирая металлолом.