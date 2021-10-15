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В Афганистане в результате военных столкновений погибли свыше 60 талибов

В Афганистане в результате военных столкновений погибли свыше 60 талибов На северо-востоке Афганистана, в провинции Балх, начались ожесточенные вооруженные столкновения между талибами и Фронтом национального сопротивления.
Другие страны
15 октября 2021 г. 13:08
В Афганистане в результате военных столкновений погибли свыше 60 талибов

На северо-востоке Афганистана, в провинции Балх, начались ожесточенные вооруженные столкновения между талибами и Фронтом национального сопротивления.

Как сообщает Report со ссылкой на "МК", бои идут с самого утра пятницы в долине Андараб. Ранее "Талибан" начал стягивать свои силы в этот регион, и в ходе столкновений потерял более 60 человек и талибы вынуждены были отступить. Жертвы есть и среди бойцов Фронта национального сопротивления, их точное число не сообщается.

Ситуация в Афганистане резко обострилась в середине июля, когда оттуда были выведены американские войска. Спустя месяц страна оказалась почти под полным контролем "Талибана".

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