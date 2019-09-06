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В Афганистане в результате нападения талибов погибли восемь человек

В Афганистане в результате нападения талибов погибли восемь человек
Восемь человек погибли, шестеро ранены в ходе нападения боевиков движения Талибан на блок-посты в провинции Тахар

Восемь человек погибли, шестеро ранены в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на правительственные блок-посты в провинции Тахар на севере Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщил представитель губернатора провинции Мохаммад Джавад Хиджри, нападение было совершено этой ночью, погибли шесть сотрудников сил безопасности Афганистана, четверо получили ранения.

В результате попадания минометного снаряда в жилой дом также погибли двое мирных жителей, еще двое пострадали.

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