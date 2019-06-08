В Афганистане в результате нападения талибов погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек, в том числе гражданские лица, были убиты в результате нападения боевиков террористического движения "Талибан" на западе провинции Гор в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал Tolo News.

Пресс-секретарь губернатора провинции Гор Абдулхаки Хатиби (Abdulhaqi Khatibi) подтвердил инцидент, но сказал, что пока что не получил адекватной информации о нападении. При этом он отметил, что в район столкновения были отправлены правительственные силы.