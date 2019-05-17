В Афганистане в результате авиаудара сил НАТО погибли 17 полицейских - ОБНОВЛЕНО

В афганской провинции Гильменд в результате ошибки при авиаударе погибли 17 полицейских, а 14 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Авиаудар был проведен накануне, в момент, когда полицейские боролись с боевиками движения "Талибан" недалеко от столицы этой провинции Лашкаргах.

В настоящее время неясно, кто именно нанес удары: афганская или американская авиация. "Талибан" утверждает, что удар произвел американский самолет.

*** 09:56

По меньшей мере восемь полицейских погибли в результате "дружественного огня" сил НАТО в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Афганское МВД подтверждает, что авиаудар в округе Нахр-и-Сарадж был совершен миссией НАТО "Решительная поддержка" по просьбе афганской стороны для помощи в столкновении с талибами.

Непосредственно в бою были ранены 11 правоохранителей.

МВД проводит проверку инцидента.