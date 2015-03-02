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    В Афганистане в результате взрыва погибли двое детей

    Полиция считает, что взрыв произвели боевики движения Талибан

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Двое детей погибли в результате теракта на востоке Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель полиции страны.

    Самодельное взрывное устройство было приведено в действие утром в городе Джелалабаде - административном центре провинции Нангархар. Помимо погибших детей трое гражданских лиц получили ранения.

    Полиция считает, что взрыв произвели боевики движения "Талибан". 

    В 2014 году, согласно официальным данным миссии ООН в Афганистане, вылазки экстремистов "Талибан" повлекли за собой гибель 3700 гражданских лиц, свыше 6800 были ранены.

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