Смертник подорвал себя возле полицейского участка в Афганистане

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Афганистане в восточной провинции Нангархар террорист-смертник подорвал грузовик рядом с полицейским участком, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

В результате произошедшего погиб сам террорист, 12 человек пострадали.

Полицейский участок находился в середине местного базара, заявил источник в местной полиции. По его словам, пять полицейских и семь граждан, пострадавших в результате взрыва, были доставлены в больницу неподалеку.

Здание полиции и 20 лавок были разрушены взрывной волной. Место взрыва перекрыто сотрудниками правоохранительных органов.

На данный момент ни одна из террористических групп и организаций не взяла ответственность за произошедшее.