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    Смертник подорвал себя возле полицейского участка в Афганистане

    Здание полиции и 20 лавок были разрушены взрывной волной

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Афганистане в восточной провинции Нангархар террорист-смертник подорвал грузовик рядом с полицейским участком, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа". 

    В результате произошедшего погиб сам террорист, 12 человек пострадали. 

    Полицейский участок находился в середине местного базара,  заявил  источник в местной полиции. По его словам, пять полицейских и семь граждан, пострадавших в результате взрыва, были доставлены в больницу неподалеку.

    Здание полиции и 20 лавок были разрушены взрывной волной. Место взрыва перекрыто сотрудниками правоохранительных органов.

    На данный момент ни одна из террористических групп и организаций не взяла ответственность за произошедшее.

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