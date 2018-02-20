В Афганистане в результате нападения на КПП погибли восемь полицейских

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Восемь полицейских погибли в результате нападений боевиков движения "Талибан" на два контрольно-пропускных пункта в провинции Фарах на западе Афганистана, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Контрольно-пропускные пункты подверглись нападению в населенных пунктах Шамалгах и Фарахрод уезда Бала Блук. В Шамальгах погибли трое полицейских, пять стражей порядка погибли в Фарахроде", - сообщил представитель администрации региона Насер Мехри, добавив, что талибы в свою очередь потеряли 15 своих боевиков.