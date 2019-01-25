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    В Афганистане в результате авиаудара погибли 16 мирных жителей

    Все погибшие были членам одной семьи, проживавшей в уезде Сангин

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 мирных жителей стали жертвами авиаудара правительственных сил в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает Report со ссылкой TOLOnews.

    Министерство обороны страны сообщает, что все погибшие были членам одной семьи, проживавшей в уезде Сангин. Среди жертв есть женщины и дети.

    В ведомстве указали, что в уезде в течение трех дней проходила масштабная контртеррористическая военная операция.

    Ведомство инициировало расследование.

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