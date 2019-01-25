В Афганистане в результате авиаудара погибли 16 мирных жителей

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 мирных жителей стали жертвами авиаудара правительственных сил в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает Report со ссылкой TOLOnews.
Министерство обороны страны сообщает, что все погибшие были членам одной семьи, проживавшей в уезде Сангин. Среди жертв есть женщины и дети.
В ведомстве указали, что в уезде в течение трех дней проходила масштабная контртеррористическая военная операция.
Ведомство инициировало расследование.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости