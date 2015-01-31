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    ​В Афганистане в ходе протестов против карикатур на пророка Мухаммеда погибли два человека

    Демонстранты в Кабуле атаковали отделение банка и вступили в бой со стражами правопорядка

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения в Кабуле в ходе демонстраций против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил глава полиции Кабула генерал Абдул Рахман Рахими.

    По его данным, протестующие атаковали отделение банка и вступили в бой со стражами правопорядка. Полиции удалось отбить нападение и защитить финансовое учреждение от разграбления. Детали инцидента и количество жертв, а также пострадавших, в том числе сотрудников МВД, уточняются.

    С момента нападения на редакцию издания в Париже серия выступлений прокатилась по всему Афганистану, особенно в восточных провинциях. Протестующие осуждают действия карикатуристов и требуют от властей своей страны ответных действий вплоть до разрыва дипломатических отношений.

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