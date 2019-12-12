В Афганистане в результате оползня на золотом руднике погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и 35 числятся пропавшими в результате оползня, сошедшего на золотом руднике в Афганистане, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные власти сообщают, что инцидент произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. По словам чиновников, в момент схода оползня на руднике находились около 40 человек.

"Местные жители на данный момент нашли тела пяти человек, судьба остальных 35 пока не известна", - заявил представитель губернатора провинции Нек Мохаммад Назари.

Он отметил, что территория, на которой расположен рудник, находится под контролем радикального движения "Талибан", поэтому местные власти не могут предпринять усилия по спасению пропавших.