В Афганистане уничтожили организатора атак на военную базу

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Национальный директорат безопасности Афганистана сообщил о ликвидации организатора атаки, которую устроили 21 января боевики радикального движения "Талибан" на базу афганской спецслужбы в центральной провинции Вардак, передает Report со ссылкой на TOLO News.

Согласно его данным, при авиаударе по провинции также уничтожены семь террористов.

Напомним, что 21 января террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль у базы ВС Афганистана в городе Майданшахр - административном центре провинции Вардак, после чего несколько боевиков открыли огонь по военному объекту. В результате взрыва возле базы в афганском городе Майданшахр по меньшей мере 126 человек погибли, 27 получили ранения.