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    В Афганистане уничтожили 27 боевиков ИГ

    Местное население в результате авиаударов не пострадало© Courtesy İmage

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Беспилотник НАТО нанес удары по объектам террористов ИГ в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате чего уничтожены 27 и ранения получили 13 боевиков.

    Как передает Report, со ссылкой на агентству «Анадолу», об этом сообщил пресс-секретарь администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогяни.

    По его словам, авиаудары нанесены по объектам террористов в районах Маманд Дере и Кандру Пише в уезде Ачин.

    Местное население в результате авиаударов не пострадало.

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