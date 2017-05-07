В Афганистане уничтожили 27 боевиков ИГ

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Беспилотник НАТО нанес удары по объектам террористов ИГ в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате чего уничтожены 27 и ранения получили 13 боевиков.

Как передает Report, со ссылкой на агентству «Анадолу», об этом сообщил пресс-секретарь администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогяни.

По его словам, авиаудары нанесены по объектам террористов в районах Маманд Дере и Кандру Пише в уезде Ачин.

Местное население в результате авиаударов не пострадало.