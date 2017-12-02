В Афганистане уничтожены не менее 30 боевиков ИГИЛ и "Талибана"

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 боевиков террористической группировки ИГИЛ уничтожены в результате авиаудара по позициям террористов в округах Ачин и Ходжйани в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на местных чиновников.

"Один авиаудар был нанесен по укрытию боевиков ИГИЛ в районе Вазир Танги в округе Ходжйани, в результате которого были ликвидированы четыре террориста, еще восемь получили ранения, - рассказал телеканалу представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Ходжани. - Еще восемь боевиков были уничтожены в результате воздушного удара в уезде Ачин".

Как сообщает в субботу агентство Синьхуа, афганские силы безопасности ликвидировали 18 вооруженных террористов в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Газни. В результате перестрелки погибли два сотрудника полиции, 11 получили ранения