В Афганистане уничтожены более 30 боевиков

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 31 боевик, в том числе иностранные граждане, уничтожены, 17 получили ранения в ходе операций сил специального назначения в провинции Кундуз на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.

По информации представителя 209-й армии корпуса "Шахин", операции были проведены в пятницу вечером в окрестностях района Имам Сахиб. Как отмечает агентство, среди ликвидированных боевиков - четыре полевых командира террористов и два уроженца Таджикистана.

Информации о наличии пострадавших среди мирного населения не приводится.