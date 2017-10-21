В Афганистане уничтожено 25 террористов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Силы безопасности ликвидировали не менее 25 боевиков террористической группировки "Сеть Хаккани" на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Операция против группировки проходила днем ранее в провинции Пактика. Также были ранены 30 террористов.

Как сообщает МВД Афганистана, в ходе операции никто из мирных жителей или силовиков не пострадал.