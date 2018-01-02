В Афганистане уничтожен заместитель "теневого губернатора" талибов

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Афганские военные в результате авиаудара ликвидировали заместителя "теневого губернатора" радикальной группировки "Талибан", одного из главных ответственных за планирование передает Report со ссылкой на телеканал ToloNews.

Отмечается, что "заместитель теневого губернатора" из Талибана Мавлави Вали Джан ликвидирован накануне в ходе авиаудара в городе Таринкот центральной провинции Урузган. Еще 11 членов группировки попали под обстрел.

"Оружие, боеприпасы и транспортные средства также были уничтожены в ходе авиаудара", - приводит телеканал отрывок из заявления МВД страны.

Согласно заявлению, Вали Джан был "основным разработчиком и организатором террористических и разрушительных актов, вооруженных нападений и взрывов в Таринкоте и других частях провинции Урузган".