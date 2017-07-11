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    В Афганистане уничтожен один из главарей "Талибана"

    В результате операции удалось уничтожить полевого командира талибов Мавлави Абдулу Рахмана и четырех его подельников© Walnutfrog.com

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Влиятельный главарь радикального движения "Талибан" ликвидирован в результате столкновений боевиков с афганскими силами безопасности в провинции Вардак в центральной части Афганистана.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило агентство Khaama Press со ссылкой на заявление начальника местной полиции Накибуллы Амини.

    По его данным, столкновения произошли в понедельник в районе Джалрез. "В результате операции удалось уничтожить полевого командира талибов Мавлави Абдулу Рахмана и четырех его подельников, трое были ранены, - рассказал он. - Один сотрудник полиции погиб, двое получили ранения".

    Боевики "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее.

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