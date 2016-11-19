В Афганистане уничтожен один из главарей ИГ

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Один из главарей запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) был ликвидирован в результате авиаудара на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила местная полиция, командир ИГ по имени Мулла Бозорг и его семь сообщников были ликвидированы ударом БПЛА в пятницу вечером в провинции Нангархар.

В ходе рейда были также уничтожены взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, принадлежавшие террористам.