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    В Афганистане уничтожен один из главарей ИГ

    Командир ИГ по имени Мулла Бозорг и его семь сообщников были ликвидированы ударом БПЛА в пятницу вечером в провинции Нангархар

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Один из главарей запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) был ликвидирован в результате авиаудара на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщила местная полиция, командир ИГ по имени Мулла Бозорг и его семь сообщников были ликвидированы ударом БПЛА в пятницу вечером в провинции Нангархар.

    В ходе рейда были также уничтожены взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, принадлежавшие террористам.

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