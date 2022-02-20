В Афганистане учебный год начнется в конце марта

Учебный год в Афганистане как для мальчиков, так и для девочек начнется с первого дня нового года по используемому в стране календарю солнечной хиджры, то есть после 21 марта нынешнего года.

Учебный год в Афганистане как для мальчиков, так и для девочек начнется с первого дня нового года по используемому в стране календарю солнечной хиджры, то есть после 21 марта нынешнего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил представитель министерства образования в правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан".

"Учебный год начнется с первого числа первого месяца 1401 года (по календарю солнечной хиджры) для девочек и мальчиков всех образовательных уровней", - отметил представитель министерства, слова которого привел на своей странице в Twitter представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

Представитель министерства образования добавил, что "преподавать в классах для девочек будут женщины, для мальчиков - мужчины". При отсутствии учителей-женщин, отметил он, в классах для девочек уроки должны будут вести "опытные преподаватели-мужчины в возрасте". "Школы и время проведения занятий для мальчиков и девочек должны быть различными", - уточнил указанный представитель.

Отметим, что первый месяц нового года наступает в Афганистане после празднования Новруза, который в 2022 году выпадает на 21 марта.