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    В Афганистане убиты шесть талибов

    В результате столкновений также ранены 10 боевиков

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В ходе столкновения между афганскими силами безопасности и движением «Талибан» в уезде Дарзаб северной афганской провинции Джаузджан погиб сотрудник полиции, убиты шесть боевиков.

    Как передает Report, oб этом корреспонденту АА сообщил пресс-секретарь администрации губернатора Джаузджана Реза Гафури.

    По его словам, столкновение возникло после того, как талибы атаковали полицейский участок в населенном пункте Хукаб.
    «В результате столкновений также ранены 10 боевиков и пять сотрудников сил безопасности», - отметил он.

    Шеф полиции провинции Фарьяб Абдулхафиз Хаши отметил, что один из раненых - гражданин Узбекистана.
    «Талибан» заявил, что в результате столкновения погиб один сотрудник полиции, ранены трое боевиков. 

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