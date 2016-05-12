В Афганистане убиты шесть талибов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В ходе столкновения между афганскими силами безопасности и движением «Талибан» в уезде Дарзаб северной афганской провинции Джаузджан погиб сотрудник полиции, убиты шесть боевиков.

Как передает Report, oб этом корреспонденту АА сообщил пресс-секретарь администрации губернатора Джаузджана Реза Гафури.

По его словам, столкновение возникло после того, как талибы атаковали полицейский участок в населенном пункте Хукаб.

«В результате столкновений также ранены 10 боевиков и пять сотрудников сил безопасности», - отметил он.

Шеф полиции провинции Фарьяб Абдулхафиз Хаши отметил, что один из раненых - гражданин Узбекистана.

«Талибан» заявил, что в результате столкновения погиб один сотрудник полиции, ранены трое боевиков.