О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афганистане убиты десятки талибов

В Афганистане убиты десятки талибов Афганские силы безопасности ликвидировали по меньшей мере 75 боевиков движения "Талибан" в южной провинции Кандагар
Другие страны
5 апреля 2021 г. 03:29
В Афганистане убиты десятки талибов

Афганские силы безопасности ликвидировали по меньшей мере 75 боевиков движения "Талибан" в южной провинции Кандагар.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении минобороны Афганистана.

Так, в результате спецоперации военным удалось установить контроль над районом Аргандаб в Кандагаре.

По данным Управления полиции, среди убитых несколько ключевых командиров группировки.

В оборонном ведомстве добавили, что операции по зачистке от талибов были также проведены в провинциях Забул, Кунар, Нангархар и Тахар.

Представители движения "Талибан" предупредили о намерении совершить акции возмездия. Группировка также заявила об убийстве сотрудников афганских сил безопасности в столице страны, Кабуле.

Опасения относительно нового витка насилия в Афганистане усилились после того, как президент США Джо Байден допустил возможную задержку вывода американских войск из страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda 75 “talibançı” öldürüldü

Новости партнеров

Самое читаемое

С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
29 марта 2021 г. 11:05
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
30 марта 2021 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi