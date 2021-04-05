В Афганистане убиты десятки талибов

Афганские силы безопасности ликвидировали по меньшей мере 75 боевиков движения "Талибан" в южной провинции Кандагар

Афганские силы безопасности ликвидировали по меньшей мере 75 боевиков движения "Талибан" в южной провинции Кандагар.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом говорится в сообщении минобороны Афганистана.

Так, в результате спецоперации военным удалось установить контроль над районом Аргандаб в Кандагаре.

По данным Управления полиции, среди убитых несколько ключевых командиров группировки.

В оборонном ведомстве добавили, что операции по зачистке от талибов были также проведены в провинциях Забул, Кунар, Нангархар и Тахар.

Представители движения "Талибан" предупредили о намерении совершить акции возмездия. Группировка также заявила об убийстве сотрудников афганских сил безопасности в столице страны, Кабуле.

Опасения относительно нового витка насилия в Афганистане усилились после того, как президент США Джо Байден допустил возможную задержку вывода американских войск из страны.