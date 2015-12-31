В Афганистане убиты 25 террористов ИГИЛ

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Афганистана обезвредили 25 террористов ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, во время воздушных атак с вертолетов М-17 и MD-530 в районах Диване Баба, Сандокче и Шихано Гала в городе Нангархар на востоке страны были убиты 25 членов ИГИЛ, ранены еще 31 человек.

Согласно информации, среди убитых также два полевых командира ИГИЛ. Во время операций с воздуха, начавшихся ночью и продолжившихся до утра, были уничтожены 4 автомобиля с боеприпасами, принадлежащие ИГИЛ.