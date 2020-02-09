В Афганистане убиты американские солдаты

Не менее пяти американских солдат погибли в результате нападения в афганской провинции Нангархар.

Как передает Report, об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

По информации афганских источников, в результате обстрела погибли "пять или шесть" солдат США и шесть военных Афганистана. При этом представитель вооруженных сил США сообщил, что под атаку попали, по меньшей мере, шесть американских солдат, не уточнив число скончавшихся.

Раннее сообщалось, что объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля. Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.