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    В Афганистане убит лидер одной из террористической группировок

    В ходе операции никто из правоохранителей не пострадал

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Силы национальной полиции Афганистана ликвидировали одного из ключевых командиров террористической группировки "Сеть Хаккани" на юго-востоке страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте афганского МВД.

    "Один высокопоставленный командир "Сети Хаккани" вместе с тремя своими подельниками был ликвидирован в провинции Пактика. Человек по имени Вахид, также известный как Джамшид, представлял важную и ключевую роль в террористической организации", - говорится в сообщении министерства.

    Отмечается, что операция по его ликвидации проходила днем ранее в одной из деревень провинции. В ходе операции никто из правоохранителей не пострадал.

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