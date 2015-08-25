​В Афганистане убит лидер "Аль-Каиды"

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В ходе операции ВВС Афганистана убит один из влиятельных лидеров террористической организации "Аль-Каида" Абу Хузейфа. Как сообщает Report со ссылкой на "Anadolu", об этом заявил Начальник полиции Кундуза, генерал Мухаммед Касым Дженгелбаг.

Кроме того, в воздушных операциях убиты три члена организации "Джундуллах" с центром в Узбекистане, еще два боевика были ранены.

С другой стороны, Дженгелбаг отметил, что в столкновениях между силами безопасности и талибами в уезде Хан Абад убиты пять боевиков.

Также по информации Минобороны Афганистана, в ходе операции против движения "Талибан" в Афганистане ликвидированы 74 боевика, погибли 14 афганских военнослужащих.