В Афганистане убит корреспондент Би-би-си

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестные совершили нападение на журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си Ахмада Шаха в афганской провинции Хост, в результате полученных ранений он скончался.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TOLO News, журналиста застрелили неизвестные люди, передвигавшиеся на мотоцикле, когда он возвращался домой.

"С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмад Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост", - заявил директор всемирной службы Би-би-си Джеми Ангус.