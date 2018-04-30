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    В Афганистане убит корреспондент Би-би-си

    Журналиста застрелили неизвестные люди, передвигавшиеся на мотоцикле

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестные совершили нападение на журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си Ахмада Шаха в афганской провинции Хост, в результате полученных ранений он скончался. 

    Как передает Report со ссылкой на телеканал TOLO News, журналиста застрелили неизвестные люди, передвигавшиеся на мотоцикле, когда он возвращался домой.

    "С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмад Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост", - заявил директор всемирной службы Би-би-си Джеми Ангус.

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