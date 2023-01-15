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В Афганистане убит экс-депутат парламента

В Афганистане убит экс-депутат парламента Неизвестные боевики застрелили экс-депутата парламента Афганистана в Кабуле.
Другие страны
15 января 2023 г. 13:48
В Афганистане убит экс-депутат парламента

Неизвестные боевики застрелили экс-депутата парламента Афганистана в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По их данным, Мурсаль Набизаде, являвшаяся парламентарием до прихода к власти радикального движения "Талибан", была убита в ночь на воскресенье в своем доме на востоке Кабула.

В результате нападения брат Набизаде также получил ранения, подробности о его состоянии не приводятся. Что могло послужить мотивом убийства экс-депутата, издание не сообщает.

Информацию о том, что произошло убийство, подтвердил секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран. Он утверждает, что силы безопасности талибов начали расследование. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan parlamentinin keçmiş deputatı Kabildəki evində öldürülüb

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