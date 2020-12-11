О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афганистане убили телеведущего телеканала

В Афганистане убили телеведущего телеканала Нападение было совершено неизвестными вооруженными людьми
Другие страны
11 декабря 2020 г. 17:01
В Афганистане убили телеведущего телеканала

Ведущий афганского телевизионного канала ARIANA Фардин Амини ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Как передает Report, об этом сообщает канал TOLO News со ссылкой на заявление коллег журналиста.
"Ведущий ARIANA News был убит в результате загадочного нападения, произошедшего в cегодня, сказали коллеги журналиста", - пишет TOLO News.

Полиция Кабула подтвердила смерть Амини, но детали случившегося, по заявлению представителей МВД, пока не ясны.

Днем ранее из жизни ушла журналист и телеведущая афганских новостей Enikass TV Малала Майванд. Она и ее водитель погибли в результате вооруженного нападения в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Сообщается, что нападение было совершено неизвестными вооруженными людьми.
По данным независимой организации по защите прав журналистов Press Emblem Campaign (PEC), с начала года в 30 странах мира было убито не меньше 80 сотрудников СМИ, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi