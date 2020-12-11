В Афганистане убили телеведущего телеканала

Нападение было совершено неизвестными вооруженными людьми

Ведущий афганского телевизионного канала ARIANA Фардин Амини ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Как передает Report, об этом сообщает канал TOLO News со ссылкой на заявление коллег журналиста.

"Ведущий ARIANA News был убит в результате загадочного нападения, произошедшего в cегодня, сказали коллеги журналиста", - пишет TOLO News.

Полиция Кабула подтвердила смерть Амини, но детали случившегося, по заявлению представителей МВД, пока не ясны.

Днем ранее из жизни ушла журналист и телеведущая афганских новостей Enikass TV Малала Майванд. Она и ее водитель погибли в результате вооруженного нападения в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Сообщается, что нападение было совершено неизвестными вооруженными людьми.

По данным независимой организации по защите прав журналистов Press Emblem Campaign (PEC), с начала года в 30 странах мира было убито не меньше 80 сотрудников СМИ, что на 10% больше, чем в прошлом году.