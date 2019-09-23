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В Афганистане три иностранных солдата пострадали при стрельбе в аэропорту

В Афганистане три иностранных солдата пострадали при стрельбе в аэропо

Не менее трех иностранных военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, которую устроил афганский солдат в аэропорту города Кандагар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в аэропорту.

По данным источника, инцидент произошел после словесной перепалки между афганским солдатом и иностранцем.

Представитель миссии "Решительная поддержка" подтвердил местным СМИ, что пострадавшие военные были из США.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку, заявив, что она была организована их агентом. По данным талибов, 12 человек погибли при перестрелке.

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